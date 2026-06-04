«Армия его организовала»: Добрынин о новом росте Глеба Калюжного

Николай Добрынин: армия изменила Глеба Калюжного в лучшую сторону

Служба в армии помогла актеру Глебу Калюжному стать более собранным, дисциплинированным и уверенным в себе. Более того, по словам коллег, год в армии оказался для молодого артиста не тяжелым испытанием, а важным жизненным этапом, который помог ему повзрослеть и выполнить свой гражданский долг. Об этом в эксклюзивном разговоре с корреспондентом 5-tv.ru рассказал заслуженный артист России Николай Добрынин.

Добрынин вспомнил, что во время службы в Семеновском полку Калюжного на несколько дней отпускали на съемочную площадку. Именно тогда актер впервые увидел, насколько армия изменила его молодого коллегу.

«Он приехал на съемки в военной форме, сияющий. И на самом деле мне очень понравилось. Он был веселый, добрый. Он мне очень много рассказывал про свою службу, сколько он там друзей приобрел, как его служба организовала», — поделился артист.

По словам Добрынина, было видно, что Калюжный воспринимает службу не как тяжелую обязанность, а как важный опыт. Заслуженный артист уверен, что армия дала молодому актеру мощный внутренний стимул и помогла расставить жизненные приоритеты.

«Армия — это вообще здорово. Во-первых, на душе теперь спокойно: он выполнил свой долг», — отметил Добрынин.

История Калюжного стала одной из самых обсуждаемых в российском шоу-бизнесе за последний год. В мае 2025 года актер отправился на срочную службу в Семеновский полк, где проходил службу в течение года. 26 мая 2026-го артист был демобилизован в звании младшего сержанта. Сам Калюжный после возвращения из армии назвал этот период «школой жизни», подчеркнув, что подобный опыт помогает молодым людям стать взрослее и лучше понять себя.

При этом творческая карьера актера за время службы фактически не остановилась. Еще до призыва Калюжный успел сняться в нескольких крупных проектах, премьеры которых продолжали выходить на экраны во время его службы. Командование Семеновского полка несколько раз предоставляло артисту краткосрочные увольнительные для участия в премьерах фильмов с его участием, что неизменно привлекало внимание публики и прессы.

После демобилизации актер практически сразу вернулся к работе. По данным СМИ, у Калюжного уже запланированы новые съемочные проекты, а сам он не скрывает, что намерен активно развивать как актерскую карьеру, так и музыкальное направление.

Судя по словам Николая Добрынина, главное изменение произошло не в профессиональной, а в личной жизни артиста. За год службы Глеб приобрел новых друзей, стал более организованным и дисциплинированным, а также получил опыт, который, по мнению многих его коллег, невозможно приобрести ни на одной съемочной площадке.

Именно поэтому Добрынин убежден: армия оказалась для Калюжного не испытанием, а важным этапом взросления, который помог молодому актеру стать настоящим мужчиной.

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