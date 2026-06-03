Свободен? Директор Глеба Калюжного о личной жизни звезды

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

Еще недавно сам артист отказывался это комментировать.

С кем встречается актер Глеб Калюжный

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Директор Глеба Калюжного заявил, что сердце актера свободно

Актер и исполнитель Глеб Калюжный в настоящее время не состоит в отношениях. Об этом сообщил директор артиста Григорий Сухов в разговоре с Woman.ru.

«Что касается личной жизни, то, по моим ощущениям, сердце Глеба свободно, у него никого нет», — поделился Григорий.

Также Сухов поделился, как Калюжный относится к армейскому опыту. По его словам, актер нередко вспоминает этот период и воспринимает его как полезный и интересный этап. Особенно ему запомнились физические нагрузки и занятия по стрельбе, которые вызвали у него наибольший интерес.

«Конечно, остался доволен, что этот опыт был в его жизни. Ему нравилось, что много внимания уделяли физической подготовке, нравилась особенно стрельба», — поделился Сухов.

Глеб Калюжный ушел в армию 27 мая 2025 года. После года службы актер официально вернулся к гражданской жизни. Командование части шло молодому актеру навстречу и отпускало его на съемки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что представления Глеба Калюжного об идеальной спутнице изменились.

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