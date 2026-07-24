Daily Mail: мать актера Бена Аффлека умерла от рака поджелудочной железы

Мать знаменитых голливудских актеров Бена и Кейси Аффлеков, Крис Энн Аффлек, ушла из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Причиной смерти женщины стал рак поджелудочной железы, с которым она сражалась последние месяцы. Трагедия произошла еще 2 июня, однако публично о потере близкие объявили только сейчас.

Врачи давали Крис Энн не более полугода жизни в декабре прошлого года, но она проявила невероятную стойкость. Ее последним желанием было присутствие на школьном выпускном своего внука, который состоялся 31 мая. Всего через два дня после того, как заветная мечта осуществилась, женщина мирно скончалась во сне.

Крис Энн вела активную жизнь и была уважаемым педагогом. Она проработала в государственных школах около 35 лет. Выпускница Гарварда, она всегда уделяла большое внимание гражданским ценностям и борьбе за права человека.

В 1960-х годах она активно выступала против войны во Вьетнаме и участвовала в движении за равенство в южных штатах. Именно мать поддержала начинания Бена Аффлека в киноиндустрии, познакомив его с нужными людьми в начале карьеры.

У Крис Энн осталось двое детей и пятеро внуков, которых в некрологе назвали «движущей силой последних двух десятилетий ее жизни». Семья актеров всегда была тесно связана, и мать часто сопровождала сыновей на красных дорожках, включая получение премии «Оскар» за фильм «Умница Уилл Хантинг» в 1998 году.

Бен Аффлек в одном из интервью подчеркивал, что его мать всегда была скептически настроена к элитарному миру, несмотря на свое блестящее образование. Она поддерживала тесные отношения даже с бывшей невесткой Дженнифер Гарнер, регулярно посещая праздники в ее доме.

Известно, что в 2022 году Крис Энн присутствовала на свадьбе сына с Дженнифер Лопес, несмотря на травму ноги, полученную за день до торжества.

После завершения педагогической карьеры в 2008 году она не прекращала общественную деятельность, участвуя в различных гуманитарных и экологических проектах. Даже после постановки тяжелого диагноза она продолжала работать над сохранением устных историй своих коллег-директоров школ.

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