«Киркоров ненастоящий»: брат Паулины Андреевой раскрыл правду о своей свадьбе

На свадьбе брата Паулины Андреевой выступил двойник Киркорова

Брат актрисы Паулины Андреевой Игорь опроверг слухи о том, что на его свадьбе выступал народный артист России Филипп Киркоров. Об этом он заявил, опубликовав пост на своей странице в социальных сетях.

Андреев с юмором объяснил подписчикам о том, что на сцене был не сам артист, а его загримированный двойник.

«Своей свадьбой открыли портал в желтую прессу. Вот еще одна сплетня: Киркоров был ненастоящий», — написал он в личном блоге.

Мужчина также публично обратился к Филиппу Киркорову и пригласил его уже на празднование годовщины свадьбы.

Известно, что Игорь Андреев живет в Санкт-Петербурге и работает ведущим мероприятий, а его свадьба привлекла внимание не только выступлением поддельного поп-короля, но и тортом в стилистике Человека-паука. Однако больше всего в сети обсуждалось внешнее сходство его супруги — Маргариты Котовой — с сестрой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на праздничном вечере Паулина исполнила для молодоженов переделанную песню из фильма «Оттепель», в которой с юмором обыграла внешнее сходство с невестой.

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