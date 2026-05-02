«Считаю себя виноватым»: Киркоров сделал заявление о болезни и смерти отца

Киркоров считает себя немного виноватым в болезни и смерти отца

Народный артист РФ Филипп Киркоров винит себя в ухудшении здоровья отца, обладателя того же почетного звания, Бедроса Киркорова. Об этом он заявил на шоу Леры Кудрявцевой на федеральном телеканале.

«Ему неправильно укол сделали в ногу, и он перестал ходить<…> Считаю себя виноватым в этом немножко, конечно», — признался певец.

У отца музыканта были проблемы с опорно-двигательным аппаратом и нанятый Филиппом Бедросовичем медик сделал ему укол.

Как объяснил артист, во время процедуры отцу задели нерв. У мужчины развилась пневмония, стали отказывать внутренние органы. Когда Бедроса Киркорова не стало, его сын находился на съемках реалити-шоу «Мастер игры» в Марокко.

Во время последней встречи с отцом «Король российской эстрады», по его словам, «почувствовал, что это был последний раз». Он сравнил этот прощальный взгляд с тем, который был у его матери в больнице. Певец поделился сожалениями о том, что проводил с отцом мало времен. Сначала Бедрос гастролировал сам, а затем по выступлениям разъезжал уже Филипп.

Бедроса Киркорова не стало 18 марта 2025 года. Как ранее отмечалось в материале 5-tv.ru, за время своей блистательной карьеры он сотрудничал с такими звездами, как народный артист СССР Леонид Утесов.

