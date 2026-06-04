«Не хочу распространения слухов»: певица Дара рассказала, кто помог ей выиграть «Евровидение»

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 44 0

Ранее Филипп Киркоров заявил, что причастен к финансированию поездки Болгарии на конкурс.

Дара ответила Киркорову про Евровидение

Фото: Reuters/Lisa Leutner

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Болгарская певица Дара поблагодарила Киркорова за поддержку на «Евровидении»

Победительница «Евровидения-2026» Дара (псевдоним Дарины Йотовой) высказалась о заявлениях Филиппа Киркорова насчет его причастности к триумфу Болгарии на конкурсе. Об этом она написала в Instagram*.

Дара дала понять, что российский артист не имеет отношения к созданию трека «Bangaranga».

«Спасибо за моральную поддержку, но весь успех этого проекта и результат невероятной работы принадлежит Virginia Records, Cristian Tarcea, Anna Judit Stokke Wik, Димитрису Контопулосу, Илиасу Кокотосу, SSC, телеканалу БНТ, Фредерику Бенке Ридману, Кейше фон Арнольд», — перечислила певица и добавила, что не хочет, чтобы слухи распространялись «как комары».

Ранее Филипп Киркоров впервые публично рассказал о своем вкладе в возвращение Болгарии на конкурс после шестилетнего перерыва, вызванного финансовыми проблемами. По словам артиста, на встрече с тогдашним гендиректором телеканала БНТ Эмилом Кошлуковым он нашел инвестора, который согласился профинансировать поездку.

Киркоров также заявил, что гордится работой своей компании Dream Team, готовившей Дарину к конкурсу, а саму победу посвятил отцу Бедросу. Болгария выиграла «Евровидение» впервые в истории — певица DARA с песней «Bangaranga» набрала 516 баллов.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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