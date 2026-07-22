Татьяна Ким сообщила, что Wildberries усиливает меры безопасности на складах

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко Эксклюзив 56 0

Чтобы сотрудники не теряли в доходах из‑за простоя, компания пересчитала тарифы и начисления.

Фото, видео: Ковалев Петр/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Wildberries усиливает меры безопасности на складских объектах: теперь при первых извещениях о ракетных угрозах в регионе компания будет превентивно эвакуировать всех работников. Как подчеркнула глава маркетплейса Татьяна Ким в беседе с 5-tv.ru, приоритет — безопасность людей: эвакуация будет проводиться даже в случае ложной тревоги.

«Потому что в первую очередь для нас важна безопасность, поэтому мы все равно в любом случае будем эвакуировать людей, даже если это будет ложная тревога», — отметила она.

В структуре Wildberries задействовано порядка 1,5–2 тысяч человек в пожарных бригадах, а системы реагирования и пожаротушения максимально автоматизированы. Регулярно проводятся тренировочные эвакуации — недавние события подтвердили, что команды действуют слаженно: в критической ситуации всех сотрудников удалось оперативно вывести без жертв и травм.

Чтобы сотрудники не теряли в доходах из‑за простоя, компания пересчитала тарифы и начисления — финансовые потери персоналу не грозят.

«Сейчас мы приняли решение, что при первых извещениях о том, что в регионе появляются ракетные угрозы, мы превентивно эвакуируем всех людей, и для того чтобы они не потеряли в доходах, мы пересчитали тарифы и начисления и за простой они страдать не будут», — добавила Ким.

Кроме того, Wildberries прорабатывает дополнительные меры для удобства работников: рассматривается возможность оборудовать специальные локеры вне раздевалок. В них сотрудники смогут оставлять личные вещи (паспорта, телефоны) на время эвакуации — чтобы после отмены воздушной тревоги быстро забрать их.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.48
-0.07 89.60
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:34
Москвичку обязали выплатить компенсацию мужчине, облизавшему ее ноги в автобусе
6:00
Бойцы «Севера» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
5:51
Заставлял дочь повторять сцены из порно: в Барнауле отец издевался над детьми
5:30
На Пятом канале акция «День добрых дел» для пятилетнего Матвея
4:50
«Взрывная» диарея: в США кишечная инфекция охватила 41 штат

Сейчас читают

ЦБ готовится принять одно из самых сложных решений по ключевой ставке
Не только русофобия: на безопасность в Грузии жалуются туристы со всего мира
Стас Михайлов преобразился до неузнаваемости: врач рассказала, что стоит за переменами
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео