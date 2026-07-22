Холанд, Месси, Роналду: мошенники создали сотни фейков во время ЧМ

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Алена Куликова
Алена Куликова 53 0

Специалисты зафиксировали свыше 400 фальшивых доменов.

Имена знаменитых футболистов стали инструментом сетевых моше

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

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Мошенники создали сотни фейков Холанда, Месси и Роналду во время ЧМ

Злоумышленники создали сотни поддельных ресурсов с именами футболистов Эрлинга Холанда, Лионеля Месси и Криштиану Роналду в период проведения чемпионата мира по футболу. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «ЕСА ПРО», с которыми ознакомился 5-tv.ru.

Специалисты зафиксировали свыше 400 фальшивых доменов, имитирующих букмекерские платформы и магазины спортивной атрибутики. Чаще всего злоумышленники использовали фамилию норвежского форварда — она фигурировала почти в 38% случаев. Следом по популярности у аферистов расположились аргентинский и португальский нападающие.

Пик регистраций фейковых сайтов пришелся на день перед финальным матчем турнира. Организаторы нелегальных площадок активно продвигали опасные ссылки через рассылки и таргетированную рекламу.

По оценкам экспертов, потенциальный ущерб от действий мошенников составляет десятки миллионов рублей, а число пострадавших болельщиков достигает сотен тысяч.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как злоумышленники атакуют подростков во время летних каникул.

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