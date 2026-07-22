«Уборка» мозга: невролог перечислил способы защиты мозга от деменции

Невролог Хорошев: снизить риск деменции поможет изменение рациона питания

Снизить риск развития деменции можно путем изменения рациона питания и привычного образа жизни задолго до появления первых признаков болезни. Об этом врач-невролог Павел Хорошев рассказал в беседе с НСН.

По словам специалиста, когнитивное здоровье человека подвергается негативному воздействию различных факторов на протяжении многих десятилетий, поэтому профилактику важно начинать как можно раньше.

Особое внимание эксперт уделил качеству ночного отдыха, подчеркнув необходимость спать не менее восьми часов в сутки.

«Во время сна происходит „уборка“ головного мозга. Это очень важный процесс: тестируются синапсы, ликвидируются нейроны, которые уже отжили свое, а вместо них вырастают новые. Кроме того, происходит очистка поверхностей нейронов от тау‑белка и амилоидов, которые часто приводят к такому тяжелому заболеванию, как болезнь Альцгеймера», — объяснил Хорошев.

Невролог добавил, что основы такого режима должны закладываться еще в детстве для формирования устойчивости нервной системы. Помимо полноценного отдыха, для сохранения функций мозга требуется пересмотреть систему питания.

Врач рекомендует полностью исключить из меню газированные напитки и разнообразные стимуляторы, заменив их достаточным количеством чистой воды.

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