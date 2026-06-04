На ПМЭФ обсудили помощь российским компаниям в реализации проектов в Африке

Механизмы поддержки российских компаний, работающих на африканском направлении, адаптируют под новые экономические реалии. Об этом во время бизнес-диалога «Россия — Африка» в рамках ПМЭФ-2026 заявил заместитель председателя ВЭБ. РФ Даниил Алгульян.

Участники дискуссии обсуждали возможности сотрудничества, которые помогут государствам Африки развивать собственное производство и снижать зависимость от импорта на принципах равноправного партнерства.

По словам Алгульяна, российская сторона делает ставку не на импортозамещение как самоцель, а на запуск эффективных инвестиционных проектов, способных приносить выгоду всем участникам. Он сообщил, что в настоящее время в регионе уже начинают реализовываться новые инициативы с привлечением инвесторов.

«В Африке есть инвестиционный инструмент, и мы запускаем новые проекты в настоящее время — уже отрабатываются первые шаги с инвесторами», — сообщил Алгульян.

Зампред ВЭБ. РФ отметил, что первые результаты этой работы могут появиться в обозримом будущем. Он напомнил, что Россия давно зарекомендовала себя как надежный поставщик продовольствия и удобрений на африканский рынок. Вместе с тем в перспективе страны континента смогут наращивать собственное производство и поставлять продукцию уже в Россию.

Говоря о поддержке отечественного бизнеса, Алгульян подчеркнул, что в стране действует целая система экспортных инструментов, основанная на взаимодействии профильных ведомств и институтов развития. Сейчас эти механизмы обновляются, а также разрабатываются новые меры содействия предпринимателям. При этом он обратил внимание, что государственная поддержка не должна полностью брать на себя коммерческие риски компаний.

«Предпринимательский риск и предпринимательская инициатива в российских компаниях сохраняется. Мы должны оказать им поддержку, чтобы выйти на африканский рынок, но не заместить их риски и стремления к совершению сделки, полностью закрыв их государственным бюджетом», — заключил заместитель председателя ВЭБ. РФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) играет важную роль для экономики, поскольку в эти дни становится одной из главных площадок для прямого разговора между государством, бизнесом, экспертами и зарубежными партнерами. На ПМЭФ обсуждают не только текущие проблемы рынков, но и более широкие вопросы развития: инвестиции, финансовую политику, технологические изменения, поддержку предпринимателей, международную кооперацию и новые модели роста.

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