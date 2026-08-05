ФСБ задержала жителя Донецка за призывы к экстремизму

Сотрудники Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике задержали жителя Донецка, которого уличили в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным УФСБ, 24-летний дончанин неоднократно оставлял в открытых Telegram-каналах комментарии с призывами к насильственным действиям в отношении людей по национальному признаку. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ.

Задержанный признался в содеянном и принес извинения.

«Я русский и против русских ничего не имею и поддерживаю СВО», — высказался он, слова мужчины привела пресс-служба регионального управления ФСБ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовился против главы одного из исторических регионов России. В Севастополе силовики задержали предполагаемых украинских агентов.

Во время допроса один из них рассказал, что был подписан на украинский Telegram-канал, через который с ним связался представитель спецслужб Украины и предложил сотрудничество.

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