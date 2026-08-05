ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в экстремизме в Донецке

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 45 0

Мужчина призывал к насильственным действиям в отношении русских.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Кадры задержания жителя Донецка, подозреваемого в публичных призывах к экстремистской деятельности, опубликовало Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ.

Задержанному 24 года. Он неоднократно публиковал в открытых Telegram-каналах комментарии с призывами к насильственным действиям в отношении людей, выделенных по национальному признаку — русских. После проверки сотрудники ФСБ установили личность автора публикаций и задержали его.

Также распространена видеозапись с участием фигуранта. На ней мужчина признал, что размещал противоправные комментарии в Telegram, и принес извинения всем, кто видел эти сообщения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала жителя Хабаровска по подозрению в государственной измене. По версии следствия, 55-летний мужчина действовал в интересах спецслужб Новой Зеландии. Как считают правоохранители, он за денежное вознаграждение выполнял задания иностранной разведки и через почтовые сервисы и мессенджеры передавал сведения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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