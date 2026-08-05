Задержанный за призывы к экстремизму житель Донецка раскаялся в содеянном

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 33 0

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело против 24-летнего местного жителя за публикации экстремистского характера.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике опубликовало видео с признанием 24-летнего жителя Донецка, задержанного по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ.

На опубликованных кадрах задержанный представляется жителем Донецкой Народной Республики и признает, что оставлял жесткие комментарии в открытых Telegram-каналах.

«Я житель Донецкой Народной Республики, мне 24 года. В мессенджере Telegram в общедоступных каналах я писал комментарии, призывающие к насильственным действиям в отношении русских. Я приношу свои глубокие извинения всем тем, кто видел мои комментарии. Я русский и ничего против русских не имею, поддерживаю СВО. Также я прошу прощения у Федеральной службы безопасности за время, которое сотрудники потратили на меня», — высказался он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта возле здания прокуратуры в Пятигорске. По данным правоохранителей, задержан уроженец одной из стран Центральной Азии 2001 года рождения. Следствие установило, что мужчина планировал устроить взрыв у объекта надзорного ведомства по указанию представителей запрещенной в России террористической организации, действующей с территории Сирии. Связь с участниками группировки он установил через интернет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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