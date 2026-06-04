Песков: Зеленский может приехать в Москву в любой момент

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 21 0

В Кремле также видели его письмо российскому лидеру.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Francesco Fotia; 5-tv.ru

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Глава киевского режима Владимир Зеленский может приехать в Россию в любой момент, если хочет поговорить. Об этом сообщил «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если захочет. Президент Путин сказал, что, если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», — сказал он.

Песков рассказал о письме Зеленского, которое было передано российскому лидеру. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что Путин пока не ознакомился с ним. Он добавил, что об этом главе государства будет доложено после завершения части рабочего визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Президент Украины в своем письме заявил о готовности Киева урегулировать конфликт путем прямых переговоров. Он добавил, что готов согласиться на полное прекращение боевых действий на период переговоров и совершить обмен пленными.

Ранее Владимир Путин призвал Евросоюз убедить киевский режим пойти на договоренности, о которых говорилось на российско-американских переговорах в Анкоридже.

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