Собянин: 1 августа начнется прием заявок на гранты для обучения в сфере культуры

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 45 0

Выплаты позволяют выпускникам столичных школ и колледжей компенсировать до 100 процентов стоимости платного обучения в ведущих творческих вузах страны.

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Прием заявок на гранты мэра Москвы для получения высшего образования в сфере культуры и искусства откроется 1 августа. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

«Выплаты позволяют выпускникам столичных школ и колледжей компенсировать до 100 процентов стоимости платного обучения в ведущих творческих вузах страны. В этом году предусмотрено 30 грантов по направлениям музыки (в том числе звукорежиссуры), архитектуры (включая графику и дизайн), живописи, скульптуры, хореографии и кино», — написал мэр Москвы.

В программе участвуют более 30 вузов. Среди них — Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Российский институт театрального искусства — ГИТИС, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова, Российская академия музыки имени Гнесиных, Московский архитектурный институт, Академия русского балета имени А.Я. Вагановой и другие высшие учебные заведения.

В 2025 году поступило 78 заявок, гранты выиграли 20 человек. Студенты уже перешли на второй курс и строят профессиональное будущее в сфере культуры и искусства.

«Москва создает все возможности, чтобы талантливая молодежь могла реализовать себя в творческих профессиях и в дальнейшем развивать культурную жизнь нашего города», — подчеркнул Сергей Собянин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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