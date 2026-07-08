Трамп анонсировал звонок Путину

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 242 0

Разговор состоится на фоне отказа Киева от мирного плана США.

Когда Трамп позвонит Путину

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Torok

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Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет сегодня телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил журналистам на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским после саммита НАТО в Анкаре.

«Я проведу сегодня разговор с Путиным. <…> (У России. — Прим.ред.) были некоторые условия для завершения конфликта. Эти условия, я думаю, меняются и становятся лучше», — отметил Трамп.

Он добавил, что и Путин и и Зеленский хотят завершить конфликт.

Этот звонок станет вторым прямым контактом лидеров двух стран за последнюю неделю. Предыдущий разговор, состоявшийся 5 июля по инициативе Вашингтона, продлился почти полтора часа и, по оценке Кремля, позволил Москве четко обрисовать деструктивную линию Киева и его европейских союзников.

Нынешний диалог пройдет на фоне скандального решения украинской стороны. Издание The New York Post со ссылкой на источник сообщило, что Киев отклонил 28-пунктный проект мирного плана Трампа. Сам Трамп на встрече с Владимиром Зеленским назвал Путина «сложным человеком», однако выразил надежду на скорейшее урегулирование.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал заметную заинтересованность главы Белого дома в завершении конфликта

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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