Скоростные трассы должны стать доступнее для регионов России

В России продолжается формирование каркаса скоростных автомобильных дорог — от Санкт-Петербурга через Москву до Черноморского побережья и далее на восток страны. Главная цель — подключить к трассам регионы страны. Об этом «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) рассказал председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») Вячеслав Петушенко.

По его словам, одна из ключевых задач сейчас — не только продлевать скоростные маршруты, но и подключать к ним промышленные и туристические кластеры в регионах России.

«Мы самое главное — создаем каркас скоростных дорог: Север-Юг, Запад-Восток. От Санкт-Петербурга через Москву до Черноморского побережья. <…> Для нас сейчас самое главное, чтобы этот каркас скоростной заработал, и то, чтобы все прилегающие рядом промышленные кластеры были подключены к этим дорогам. Поэтому вот главный упор у нас сегодня для того, чтобы регионы могли подключаться к этой дороге», — отметил Петушенко.

Он сообщил, что в Ростовской области в этом году проводится реконструкция одной из наиболее напряженных трасс. Кроме того, продолжается развитие скоростного направления на восток.

«Уже в прошлом году мы доехали до Екатеринбурга. Вместе с коллегами из Федерального дорожного агентства доведем в этом году дорогу до Тюмени и начнем южный обход Тюмени», — рассказал глава «Автодора».

Петушенко также отметил строительство важной развязки на трассе «Нева» на границе Ленинградской и Новгородской областей. По его словам, она позволит улучшить соединение дорожной сети в этом направлении.

Отдельное внимание уделяется подключению регионов к скоростному каркасу. В прошлом году на ЦКАД была построена развязка на Дмитровском направлении. В этом году, по словам Петушенко, начнутся работы на Щелковском и Фряновском направлениях.

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