Удобство для граждан: от Москвы до Смоленска проложат восьмиполосную дорогу

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 51 0

В «Автодоре» строят скоростные трассы без светофоров и пересечений в одном уровне.

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко; 5-tv.ru

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Петушенко: от Москвы до Смоленска проложат восьмиполосную дорогу

В России продолжается развитие скоростных дорог в московском регионе, в том числе направления на Минск и Калугу. Об этом «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) рассказал председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») Вячеслав Петушенко.

По его словам, трассу на Минск планируют довести практически до границы Смоленской области.

«В московском регионе, не входящем в этот скоростной каркас, трассу на Минск доведем практически до границы Смоленской области. Сейчас там получится великолепная восьмиполосная дорога», — отметил Петушенко.

Он также рассказал о развитии трассы на Калугу. Часть работ на этом направлении была завершена в 2025 году, а оставшийся участок планируется довести до конца 2026 года.

Петушенко подчеркнул, что главная цель таких проектов — сделать дороги удобными для жителей и промышленных предприятий.

«Самое главное, чтобы жители нашей страны и промышленные предприятия могли пользоваться нашими дорогами. А самое главное — это экономия времени», — сказал глава «Автодора».

По его словам, скоростные дороги строятся широкими, без светофоров и пересечений в одном уровне, чтобы обеспечить более быстрый и безопасный проезд.

«И в портфеле еще много проектов, которые мы сейчас разрабатываем», — заключил Петушенко.

Ранее Петушенко отметил, что одна из ключевых задач сейчас — не только продлевать скоростные маршруты, но и подключать к ним промышленные и туристические кластеры в регионах России.

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