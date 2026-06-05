«Тренд на снижение»: названа комфортная для бизнеса ключевая ставка

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 29 0

Заметного инвестиционного развития можно ожидать примерно через год.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Зампред Сбербанка Ведяхин: комфортная для бизнеса ключевая ставка — 8-10%

Комфортной для бизнеса могла бы стать ключевая ставка на уровне 8–10%. Об этом рассказал «Известиям» первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам Ведяхина, вопрос дальнейшего снижения ставки стал одной из самых обсуждаемых тем на ПМЭФ. Многие эксперты ожидают продолжения этого процесса. Однако дальнейшие решения будут зависеть от Центробанка.

«Бизнесу и банкам хотелось бы, чтобы снижение происходило более уверенными темпами, но у регулятора есть свои аргументы, поэтому процесс может проходить более консервативно. Но выбранный тренд на снижение абсолютно правильный, и, конечно, все его поддерживают», — отметил Ведяхин.

Он подчеркнул, что для предпринимателей важна не только сама ключевая ставка, но и ее соотношение с инфляцией и размер издержек. По словам Ведяхина, сейчас реальная ставка составляет около 10%.

«Хорошая реальная ставка — это 4–6%. Добавьте туда таргет по инфляции 4%, и получится ключевая ставка 8–10%. При таком уровне будет хороший инвестиционный рост», — сказал представитель Сбербанка.

При этом он отметил, что первые признаки инвестиционного роста могут появиться и при ключевой ставке около 12%, а также при реальной ставке на уровне 8%.

Ведяхин добавил, что даже при более комфортных ставках экономике потребуется время для разгона. По его оценке, заметного инвестиционного развития можно ожидать примерно через год.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны.

Деловая программа включает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями объединений БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.

В центре обсуждений — баланс между конкуренцией и сотрудничеством в мировой экономике, структурные изменения в России, развитие социальной сферы, будущее технологий и новые инструменты роста.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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