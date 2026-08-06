Недолго музыка играла: в Петербурге прошли рейды по местам выступлений уличных музыкантов

Уличная музыка в Петербурге стала поводом для ожесточенных споров. В городе прошли рейды по борьбе с нелегальными концертами. Артисты, выступающие без согласования, получили штрафы, а некоторые даже попрощались со своими инструментами. При этом официальные площадки почти всегда забронированы. Как в таких условиях сохранить магию города и не нарушать покой жителей, разобралась корреспондент «Известий» Елизавета Иванова.

Недолго музыка играла: концерт в центре Петербурга, не успев начаться, уже заканчивается: на улицу вышла инспекция. Вот как проходит беседа проверяющего с одним из музыкантов:

— Должно быть согласование.

— Но я же просто уличный человек, я не могу таскать с собой согласование.

Незнание закона, как говорится, не избавляет от ответственности, а тем более от штрафа — минимум полторы тысячи рублей. И гитару, скорее всего, тоже придется отдать. Вот только проверяющих на весь город не хватит, а штрафы, выписанные одному музыканту, вряд ли утешат соседей, которые каждую ночь не могут заснуть.

«Мы устали, не помогают даже беруши. Я прячусь в спальне, потому что у меня там два стеклопакета», — говорит жительница дома на Лиговском проспекте Ирина.

«Если бы я сам жил здесь, я был бы самым вредным дедушкой среди местных, я бы на всех вызывал полицию, чтобы меня в местном отделе по имени. Но я здесь не живу, и в данном случае я на другой стороне», — говорит один из участников уличных концертов.

Тем временем на Большой Конюшенной тоже готовились к концерту, но что-то пошло не так.

«Вот там стоит администрация, и кого-то уже „упаковали“, поэтому мы сматываемся и пойдем поищем другое место, где можно будет поиграть», — рассказали молодые артисты.

Негодование музыкантов понять можно. Выступать хочется, но было бы, где. Существует карта разрешенных площадок — их в городе больше двухсот. Журналисты отправились на одну из них. Точка забронирована на месяц вперед. По расписанию прямо сейчас здесь должен кто-то выступать, но сцена пустая. Обычно бронированием занимаются одни и те же коллективы.

Есть, впрочем, и легальный путь номер два — заплатить. Музыкальные школы, студии со звукоизоляцией — недостатка предложений нет. Вот только там не будет, ни магии, ни единого зрителя, а для кого-то и цена окажется неподъемной. Час репетиции в такой студии стоит от 600 рублей. Теперь умножьте это на неделю регулярных занятий, и получается — ни много ни мало — 4-5 тысяч на хобби.

Власти Петербурга, которые и ввели три года назад новый порядок организации уличных концертов, о сложностях знают. Администрации районов Санкт-Петербурга учитывают специфику каждой территории и при необходимости корректируют список мест проведения выступлений.

Вопрос здесь не только про штрафы и запреты. Многие мировые звезды когда-то начинали именно так — с гитарой и прохожими вместо зрителей в зале. Никому не знакомый рыжий парень с улиц Эдинбурга Эд Ширан спустя годы выступает перед тысячами зрителей по всему миру. И никому не известно, сколько талантов могли погаснуть, когда любимое дело оказалось под запретом, а доступной альтернативы — в итоге — не оказалось.

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