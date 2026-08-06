Себя он бережет: Зеленский прячется от ударов ВС РФ на глубине 93 метров

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 35 0

Силы ПВО Украины не способны перехватить российские ракеты, поражающие военные объекты в Киеве.

Где прячется Владимир Зеленский

Фото: legion-media/Ukraine Presidents Office

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Зеленский прячется от ударов ВС РФ в бункере на глубине 93 метров

В ночь с 4 на 5 августа глава киевского режима Владимир Зеленский прятался в бункере на глубине 93 метров. Об этом сообщило издание aif.ru со ссылкой на бывших украинских политиков.

Россия ударила по целому ряду военных объектов на территории Киева и Киевской области. Среди них склады с боеприпасами и логистические центры. Для этого были задействованы ударные дроны, ракетный комплекс «Искандер» и гиперзвуковые ракеты «Циркон».

При этом, по официальному заявлению ВСУ, ни однин снаряд не был сбит системой украинского ПВО. Однако за счет западной разведки Украина имеет возможность узнавать о готовящихся ударах. Что позволяет вовремя спрятать в бункере главу киевского режима.

«Что делает Зеленский? Как правило, он или уезжает за рубеж, или его прячут в бомбоубежище. В районе правительственного квартала есть очень мощное бомбоубежище для руководства страны. В эту ночь его отвели туда немедленно, как только поступили данные о массированном ударе. Никаких героических выходов на балкон, просто спуск. <…> Потому что себя он бережет», — сказал бывший депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

Бункер находится на глубине 93 метров под землей, на уровне одной из киевских веток метро. Расположено убежище прямо под зданием Офиса президента на Банковой улице. Построено оно был еще при Иосифе Сталине.

За эти годы убежище модернизировали: заменили дверь и усовершенствовали систему подачи воздуха. Также там есть свет, вода, канализация, лифты и система автономного жизнеобеспечения. Кроме того, вход круглосуточно охраняется и осуществляется только через пропуска.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава киевского режима общается на украинском языке лишь на публике. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. Более того, по ее словам, в телефонной книге президента до сих пор есть российские контакты.

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