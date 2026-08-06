Голос Усольцевой или работа ИИ? Новая загадка в деле пропавшей семьи

Аудио с голосом пропавшей Ирины Усольцевой мог создать искусственный интеллект

Появившееся после исчезновения семьи Усольцевых голосовое сообщение могло быть создано с помощью нейросети. Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский рассказал aif.ru, что для создания реалистичного дипфейка может быть достаточно нескольких секунд исходной записи голоса.

«Сейчас очень развиты технологии создания дипфейков до такой степени, что подделка голоса вообще не является проблемой. Достаточно иметь запись жертвы длительностью в несколько секунд. Конкретно в этом случае определить, имеем мы дело с подделкой или нет, можно. Но эта задача требует специальных исследований», — высказался Раевский.

Другие специалисты также предположили, что опубликованная запись может быть подделкой. Среди возможных признаков называют отсутствие естественных эмоций и одинаковые паузы между фразами.

Поводом для обсуждения стала запись, которую получил друг Сергея Усольцева Валентин Дегтерев.

На электронную почту ему пришло анонимное письмо с голосовым сообщением, где звучит голос, похожий на голос Ирины Усольцевой, исчезнувшей вместе с мужем и дочерью в тайге Красноярского края в сентябре 2025 года.

По словам Дегтерева, сообщение поступило на адрес, который он ранее использовал для переписки с Сергеем Усольцевым. В аудиозаписи неизвестный голос обращается к близким и говорит о том, что семья больше не вернется.

«Дорогие мои, не надо грустить о нас, мы уже не вернемся. Нам мешали жить проблемы, не давали быть счастливыми вместе, теперь их больше нет. Начался новый этап, который нужно прожить заново. Прощайте, мои любимые, простите нас за все», — говорится в сообщении.

Дегтерев заявил, что проверил запись с помощью специального приложения и получил результат, который, по его мнению, указывает на отсутствие признаков подделки. Он также предположил, что семья может быть жива и намеренно скрываться от окружающих.

Отдельное внимание вызвала дата создания файла. По данным собеседника, аудиозапись была сделана 20 июня, однако отправитель переслал ее только спустя месяц — после 20 июля. Причины такой задержки пока неизвестны.

Семья Усольцевых исчезла во время похода в районе горы Буратинка недалеко от поселка Кутурчин в Красноярском крае. После их исчезновения прошли масштабные поиски с участием спасателей и волонтеров, однако обнаружить следы туристов не удалось.

В автомобиле семьи нашли документы и около 300 тысяч рублей наличными. При этом в машине отсутствовала часть туристического снаряжения — палатки, запас еды и теплые вещи. Следственные органы рассматривают несколько версий произошедшего, включая несчастный случай и криминальную.

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