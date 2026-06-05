«Новая реальность»: Решетников о трудностях, с которыми столкнулась экономика РФ

Максим Решетников: российская экономика сохранила открытость к внешним связям

Несмотря на огромное давление, российская экономика сохранила рыночный характер и открытость к внешним связям. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Максима Решетникова, за последние годы российская экономика столкнулась с рядом серьезных испытаний, среди которых коронавирусная инфекция, а также специальная военная операция (СВО).

«Каждые два-три года приходит новая реальность. COVID очень сильно поменял правила игры, но после себя оставил в том числе более крепкую экономику», — сказал министр.

Максим Решетников добавил, что СВО также заставило российскую экономику быстро адаптироваться к новым реалиям.

«Причем был такой период — 2022–2023 год, когда мы адаптировались, искали модель. И главное, что мы сохранили рыночный характер экономики, в общем и целом открытость к внешнеэкономическим связям», — добавил Максим Решетников.

Министр добавил, что основная задача — вовремя реагировать на то, что происходит в мире, в том числе и на европейские санкции. Как подчеркнул Максим Решетников, главное — быть в фокусе внимания и стараться работать на опережение.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. В 2026 году его главная тема звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

ПМЭФ традиционно собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и зарубежных делегаций. На площадке обсуждают экономику, инвестиции, финансовую политику, технологии, поддержку предпринимательства и новые модели развития.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что за последние четыре года объем вложений в экономику России вырос на 40%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.