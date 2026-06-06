«Подняли всех на уши»: попавшую в Мексике в рабство россиянку скоро вернут домой

Попавшую в Мексике в рабство россиянку скоро вернут домой

Попавшая в трудовое рабство в Мексике россиянка Мария Таякина в ближайшее время сможет вернуться на родину. Помочь пострадавшей стало возможным благодаря программе «Страна советов» на Пятом канале, которая обратилась к вице-президенту Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Ивану Мельникову.

«В ближайшее время сможет вернуться на родину. Мы направили обращение в Министерство иностранных дел, руководителю Латиноамериканского департамента, подняли максимально всех на уши», — отметил он.

Он подчеркнул, что времени на решение проблемы оставалось немного, поэтому действовать пришлось оперативно. По его мнению, важную роль сыграла огласка ситуации в СМИ, а также работа Министерства иностранных дел.

«Сейчас подключились СМИ, и Министерство иностранных дел со своей стороны максимально сделали для того, чтобы нашу соотечественницу на родину вернуть», — добавил Мельников.

Попала в трудовое рабство в Мексике

Россиянка Мария Таякина из Санкт-Петербурга попала в трудовое рабство в Мексике в 2024 году. Родственники девушки боялись, что ее удерживали люди, связанные с торговлей людьми.

До отъезда из России Мария много лет работала в гостиничной сфере. Два года назад ей предложили полугодовой контракт менеджера в мексиканском мини-отеле PaLapas. Однако уже спустя три месяца, как утверждают близкие, владелец гостиницы выгнал россиянку без выплаты зарплаты, вещей и средств к существованию.

После этого связь с Марией почти пропала. За все время ей удалось лишь несколько раз позвонить матери, причем разговоры проходили в присутствии посторонних. Мать девушки утверждает, что дочь подвергалась жестокому избиению — девушка показывала незаживающие травмы на руках и ногах. Некоторое время россиянка оставалась без жилья и денег, ночевала на стройке или в храме.

В конце мая 2026 года «Страна советов» выяснила, где находится девушка. Сейчас Мария пребывает в одном из реабилитационных центров в Мексике. У нее серьезные проблемы со здоровьем, а находиться там она может только до 6 июня. Родные опасаются, что если не доставить девушку домой в ближайшее время, то после выхода из центра девушка снова окажется на улице и вновь может попасть под контроль опасных людей.

Мария уже приехала в посольство РФ в Мексике для оформления соответствующих документов. Подробности истории смотрите в программе «Страна советов» в эфире Пятого канала 13 июня.

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