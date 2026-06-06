Пожар произошел на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе

На Тюменском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар из-за нарушения технологического процесса. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«Возгорание произошло на одной из установок систем очистки вследствие нарушения технологического процесса», — заявили в канале центра в мессенджере МАКС.

На месте действуют пожарные расчеты. Возгоранию присвоен высокий уровень опасности. Ранее появившиеся данные о том, что НПЗ загорелся из-за атаки беспилотных летательных аппаратов, являются ложными, добавили в информационном центре.

Также сообщается, что раненых и жертв из-за пожара нет. В департаменте здравоохранения региона добавили, что в районе возгорания работает бригада скорой помощи, однако пока услуги медиков никому не понадобились.

Ранее 2 июня в оперативном штабе Краснодарского края заявили, что на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) начался пожар в результате атаки украинских беспилотников. Также до этого 31 мая из-за удара БПЛА в Ростовской области вспыхнуло топливное хранилище.

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