На Ильском НПЗ начался пожар в результате атаки дронов ВСУ

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в результате атаки беспилотников ВСУ начался пожар. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края в мессенджере МАКС.

По предварительным данным, пострадавших нет. На место происшествия прибыли экстренные службы региона, проводится ликвидация огня.

Кроме того, обломки дрона упали на территорию многоквартирного дома в Славянске-на-Кубани. Пострадавших нет.

Как ранее писал 5-tv.ru, 31 мая в Ростовской области вспыхнуло топливное хранилище частного предприятия в результате атаки украинских беспилотников.

Как заявил губернатор региона Юрий Слюсарь, данный складской комплекс поставлял топливо для нужд сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В целях безопасности из зоны риска эвакуировали жильцов соседних частных домов.

Кроме того, в ходе атаки дронов пострадали объекты социальной и коммерческой инфраструктуры: аптечный пункт, два торговых павильона и легковой автомобиль. Также повреждения получили кровля, оконные конструкции и газопровод.

До этого, 12 мая, пожар вспыхнул на территории Измайловского кремля. Огонь охватил крышу двухэтажного административного здания. Пожар начался на складе, расположенном на территории культурно-развлекательного комплекса.

Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. К тушению пожара привлекали более 100 человек и 30 единиц специальной техники.

