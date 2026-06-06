Более 85 смертей, 488 зараженных: вспышка Эбола в Африке стремится к рекорду

Reuters: в Конго подтвердили 488 случаев заражения лихорадкой Эбола и 86 смерте

Количество умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 86 человек. На данный момент подтверждены 488 случаев заражения. Об этом сообщается в публикации агентства Reuters, авторы ссылаются на данные властей страны.

«ДРК заявила в субботу, что число подтвержденных случаев Эболы выросло до 488. Среди подтвержденных случаев — 86 летальных исходов», — сказано в материале.

Ранее в этот день журналисты агентства EFE, ссылаясь на представителей Национального института общественного здравоохранения ДРК, заявляли о более чем 450 зараженных и 82 смертях. Отмечалось, что власти Конго предупреждают о быстром распространении инфекции.

Эпицентром вспышки заболевания названа провинция Итури, расположенная на востоке республики. Вскоре после первых сообщений пациенты с соответствующим диагнозом появились в конголезских провинциях Северное Киву и Южное Киву, а также на территории Уганды — там были заражены 19 человек, скончались двое.

Согласно материалу издания The Guardian, центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) прогнозируют «опасную траекторию» распространения заболевания. Есть риск повторения рекордной вспышки, которая произошла в ​​Западной Африке в 2014–2016 годах. Тогда лихорадка Эбола унесла 11 тысяч жизней. Нынешняя вспышка — четвертая по величине за всю историю наблюдений.

На этот раз эксперты CDC предрекли рост количества случаев заболевания до 20 тысяч. По их мнению, сейчас все зависит от того, «насколько быстро будут изолированы инфицированные люди для замедления распространения вируса». Глава оперативного штаба организации по борьбе с инфекцией Сатиш Пиллаи заявил, что это возможно, если не будут приняты решительные меры в области общественного здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала международной чрезвычайной ситуацией эпидемию лихорадки Эбола в ДРК и Уганде 17 мая. Для Конго она стала 17-й. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус объявил о шестимесячном плане борьбы с заболеванием, который обойдется в 518 миллионов долларов.

Ранее, писал 5-tv.ru, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подтвердил наличие готовой вакцины против нового штамма лихорадки Эбола в России.

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