Подозреваемый в наезде на людей в Берлине в мае вышел из тюрьмы для несовершеннолетних

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 21 0

В результате происшествия погиб один человек, еще 16 получили травмы.

Что известно о подозреваемом в наезде на людей в Берлине

Фото: Reuters/Christian Mang

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Die Welt: подозреваемый в наезде в Берлине в мае вышел из-под ювенального ареста

Абдул Б., 2005 года рождения, подозреваемый в наезде на группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина, в мае текущего года вышел из-под ювенального ареста. Об этом сообщили журналисты немецкой газеты Die Welt, по их данным, до этого момента молодой человек находился в исправительном учреждении для несовершеннолетних.

Авторы материала также выяснили, что Абдул Б. был связан с исламистским сообществом в Берлине.  Однако они не уточнили, за какое преступление он получил срок. Известно лишь, что молодой человек попадал в поле зрения полиции из-за правонарушений на религиозной почве.

Автомобиль, на котором парень въехал в толпу, был арендован. Следователи выясняют, являются ли арендатор и водитель машины одним и тем же лицом.

Инцидент произошел накануне вечером на улице Ахорнштайг в районе парка Тиргартен, что расположен неподалеку от Потсдамской площади. По последним данным, как минимум одна женщина погибла, еще 16 человек получили ранения различной степени тяжести. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии, восемь получили серьезные травмы, остальные — легкие.

По словам представителя пожарной охраны Доминика Претца, все пострадавшие, нуждающиеся в медицинской помощи, были госпитализированы. О случившемся проинформированы канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава МВД Александер Добриндт. Причины наезда на людей остаются неизвестными.

Автомобиль после ЧП врезался в дерево, в нем сработали подушки безопасности. Водитель выбрался из него, но не скрылся сразу. Он начал размахивать холодным оружием перед людьми и угрожать, а потом сбежал. Полиция разыскивает злоумышленника. Центр города все еще частично перекрыт, слышны звуки сирен. Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с места происшествия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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