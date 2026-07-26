Выжили только двое: жуткий финал истории пропавших на Эльбрусе альпинистов

Пятеро альпинистов из Боснии и Герцеговины погибли на Эльбрусе

Пятеро альпинистов из Боснии и Герцеговины погибли во время восхождения на Эльбрус, двое туристов выжили. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Предположительно, один из выживших самостоятельно спустился с Эльбруса, второго вовремя обнаружили спасатели. Оба альпиниста сейчас находятся в местных медучреждениях.

Тела еще пятерых туристов были найдены специалистами МЧС в районе поисков.

Ранее сообщалось о поступившем сигнале помощи от группы из шести альпинистов (позднее выяснилось, что их было семеро. — Прим. ред.). Затем в Следственном комитете по Кабардино-Балкарии уведомили, что на высоте 5100 метров специалистами МЧС были обнаружены два тела. В работах были задействованы восемь спасателей.

Тогда же стало известно, что пропавшие туристы были гражданами Боснии и Герцеговины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Эльбрусе было найдено тело 11-летнего мальчика и его отец, пострадавший, но живой.

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