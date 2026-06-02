«Придется отпустить»: Виктория Боня расплакалась из-за личной трагедии

Мария Гоманюк
Блогер постарается провести рядом с любимым членом семьи как можно больше времени.

Телеведущая Виктория Боня: моя кошка в тяжелом состоянии и борется с раком

Кошка по кличке Мурка блогера Виктории Бони находится в тяжелом состоянии. Об этом телеведущая рассказала подписчиками в своем профиле в соцсети.

Питомец борется с раковой опухолью и в последние дни почти не ест. Также Боня призналась, что врачи предупредили ее о необходимости принять сложное решение. Ветеринар посоветовал блогеру попрощаться с Мурочкой, чтобы не продлевать страдания животного. Однако сама телеведущая пока не готова к такому шагу и хочет дать кошке еще немного времени.

«Так люблю ее, но придется отпустить… Время придет — все пойдем. Наверное, в этом и есть прелесть жизни. Я нашла ее, она у меня в ладошке помещалась, совсем маленькая была, а уже 18,5 лет вместе», — со слезами на глазах поделилась Боня.

Мурочка появилась у Виктории Бони еще котенком. Телеведущая взяла ее к себе в России, а позже перевезла с собой в Монако. Кошка за почти два десятилетия стала настоящим членом семьи.

Пользователи соцсети поддержали Боню в комментариях. Многие признались, что сами проходили через похожую потерю, и написали телеведущей теплые слова.

«Вика, держись! Это сложно, но так лучше, без мук», — написал один из подписчиков.

Другие комментаторы поделились своими историями и попытались поддержать звезду.

«Малышка! Я потеряла своего котика полтора месяца назад, прощаться с ними — это невозможно больно»;

«Сил вам в этот непростой момент. Многие полюбили Мурочку», — отмечали пользователи.

Некоторые подписчики посоветовали Боне обратиться еще к нескольким специалистам, прежде чем принимать окончательное решение. По их словам, на видео Мурочка выглядит бодрой, а врачи иногда могут ошибаться.

