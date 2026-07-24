«Дар прямоты»: чем Айза-Лилуна Ай впечатлила Владимира Селиванова

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 4 236 0

По его словам, у блогера есть талант, который присущ не каждому.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Владимир Селиванов рассказал о характере Айзы-Лилуны Ай 

Эмоциональность и прямолинейность блогера и телеведущей Айзы-Лилуны Ай делают ее «королевой шоу». Об этом заявил актер и музыкант Владимир Селиванов, известный под сценическим именем VAVAN, в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте ко дню своего рождения.

Владимир вместе со своей супругой Алексой (Александра Селиванова. — Прим. ред.) участвовал в реалити-шоу, где за победу также боролись 12 звездных дуэтов, в том числе Айза и блогер Наташа Гасанханова. В ходе проекта между Алексой и Айзой вспыхнул конфликт.

«Она (Айза. — Прим. ред.) очень эмоциональная, поэтому она король реалити-шоу. Это делает ее очень интересной. Она говорит все, что думает, напрямую и быстро. Это, конечно, полезно, с точки зрения шоу», — сказал Селиванов.

При этом исполнитель отметил, что при личном общении Айза произвела на него впечатление искреннего и открытого человека. По его словам, блогер обладает «даром прямоты», который есть далеко не у всех.

«Выйдя с реалити и пообщавшись в реальной жизни, она мне показалась такой искренней и открытой. У нее нет фильтра, она говорит то, о чем думает. Это, конечно, прикольно. Я считаю, что немногим дан такой дар прямоты», — добавил артист.

Ранее Владимир рассказал о своей теще, которая помогает ему планировать будущее.

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