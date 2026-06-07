«Я сейчас умру»: россиянка впала в кому на Бали после местного вина

На Бали российская туристка впала в кому из-за алкоголя

Российская туристка Анна впала в кому на острове Бали после предполагаемого отравления метанолом. Как рассказал РИА Новости знакомый пострадавшей, ее близкие сейчас экстренно собирают средства на оплату лечения, счет за которое уже превысил 1,7 миллиона рублей, и санитарную эвакуацию женщины на родину.

Анна прилетела на курорт 31 мая, а уже вечером следующего дня решила выпить местного вина. На утро ей резко стало плохо. У нее начались тошнота, озноб, светобоязнь и сильная одышка.

Медики, которых вызвали в отель, настояли на ее немедленной госпитализации, однако по дороге в больницу состояние туристки ухудшилось до критического.

«За несколько минут до приезда в госпиталь она потеряла сознание. Последние слова были: «Я сейчас умру» и «Я не хочу так», — сказал знакомый.

В госпитале пациентку экстренно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Заподозрив тяжелое отравление метанолом, врачи провели процедуру очищения крови, и двое суток пациентка находилась на диализе.

«Когда седативные препараты отменили, судороги прекратились, но в сознание она так и не пришла», — рассказал знакомы.

Анна по-прежнему пребывает в коме и не может дышать самостоятельно. Известно, что ее транспортировка в Россию обойдется в несколько миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Пятигорске произошло массовое отравление, причиной которого мог стать фирменный майонезный соус, подававшийся в кафе. От острой кишечной инфекции пострадали 50 человек, включая детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС