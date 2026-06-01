Опасный ингредиент: пострадавшая назвала причину отравления в кафе Пятигорска

Светлана Стофорандова Журналист

Симптомы острой кишечной инфекции появились у 50 человек.

Фирменный соус мог стать причиной массового отравления в кафе Пятигорска

Причиной массового отравления в кафе Пятигорска мог стать фирменный майонезный соус. Об этом 5-tv.ru рассказала одна из пострадавших, которая до сих пор находится в больнице.

По словам девушки, они заказали доставку еды из заведения для большой компании. Единственными, кто не пострадал в тот вечер, оказались те, кто ел блюда без соуса.

Другая собеседница 5-tv.ru, Полина, подтвердила, что симптомы острой кишечной инфекции появились у ее знакомых через пару часов после того, как они поели.

«Когда они поели, все было нормально, а через пару часов началась рвота и сильная диарея. Они обратились в больницу на следующий день, так как лучше им не становилось», — рассказала Полина.

Сейчас известно о 50 отравившихся, среди которых есть и дети. Следственный комитет по Ставропольскому краю уже возбудил уголовное дело. Следователи провели осмотр кухни кафе, изъяли образцы продуктов и назначили экспертизы. Само заведение экстренно закрыли.

