Молния ударила в группу туристов в Красноярском крае во время похода

Гроза в Красноярском крае едва не обернулась трагедией. Во время коммерческого похода рядом с группой ударила молния, один турист получил тяжелые травмы. Участники уверены: таких последствий можно было бы избежать, если бы гиды вовремя отменили подъем.

С ними согласны и эксперты — именно слабая подготовка сопровождающих все чаще становится причиной несчастных случаев на подобных маршрутах. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов продолжит тему.

На маршрут по природному парку вышли сто человек. Когда погода начала портиться, часть туристов решила отказаться от подъема. Остальные продолжили путь. Спустя несколько минут рядом с группой ударила молния. Один человек получил тяжелые травмы.

«Я побежал туда, потому что он уже начал скатываться с камня вниз головой. Спросил, живой ли он, все ли в порядке. У него глаза открытые были. Он сказал: «Живой, но я тоже не чувствую ни рук, ни ног», — рассказал пострадавший турист Антон Бакланов.

Гроза не застала их врасплох. Дождь усиливался, но команды остановиться или переждать непогоду никто не дал. Группу сопровождал Дмитрий Суздалев. Общаться с журналистами он отказался.

Перед походом большинство туристов проверяют палатку, спальник, термос. Но куда важнее проверить человека, который ведет вас в горы. Это может сделать любой турист. Достаточно на телефоне открыть федеральный реестр аттестованных инструкторов-проводников. Вводим имя и фамилию. К примеру, Дмитрия Суздалева в открытом реестре нет.

Главная задача инструктора — не героически спасать людей после происшествия, а сделать все, чтобы опасной ситуации вообще не возникло.

«К сожалению, у большинства операторов работают очень некомпетентные гиды. Это люди, которые там сходили два-три похода. У них нет и близко такого уровня понимания», — сказал горный гид, альпинист, участник проекта «Эверест по центру Северной стены» Юрий Кошеленко.

В самой компании считают, что причиной происшествия стали погодные условия.

«Вины человека не доказана. То есть молния — это природное явление. У нас группа шла 100 человек. На эту группу у нас было определенное количество гидов. Пять», — сказал директор турфирмы Игорь Тур.

Получается, один гид на двадцать человек. В горах такая группа может растянуться на сотни метров.

Кажется, что опасности нет никакой. Светит солнце, голубое небо, ни облачка. Опытные гиды говорят: в горах нельзя доверять только тому, что видишь. Если прогноз обещает грозу, лучше переждать или развернуться. Иначе путешествие может превратиться в борьбу за выживание.

Подобных историй сотни. Буквально на днях на Урале коммерческий сплав закончился еще большей трагедией. Ураган повалил деревья прямо на палаточный лагерь. Погибла 64-летняя Светлана Дерябина. И тут организаторы решили, что во всем виновата природа.

«На Урале погода может измениться за считанные минуты. Прогноз обещал спокойный день. Но через наш лагерь внезапно прошел сильнейший ураган», — заявили они.

Клиенты турфирмы утверждают, организаторы взяли слишком большую группу. И это несмотря на то, что еще за неделю до трагедии региональное Минприроды официально рекомендовало отказаться от отдыха в этой местности из-за ухудшения погоды.

Пока пострадавшие пытаются получить компенсации, туристическая компания уже отправляет в горы новые группы. И в этот поход отправились десятки людей в сопровождении всего нескольких гидов. Судя по всему, менять формат работы компания пока не собирается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.