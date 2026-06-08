Шаром покати: газ в Европе пробил отметку $600 на фоне провала поставок СПГ

Газ в Европе пробил отметку 600 долларов на фоне провала поставок СПГ

Биржевая стоимость газа в Европе впервые с середины мая перешагнула рубеж в 600 долларов за тысячу кубометров, поднявшись до 613 долларов. Об этом сообщает EADaily.

Главной причиной скачка котировок стало продолжающееся снижение поставок сжиженного природного газа (СПГ). По итогам прошлой недели среднесуточные отгрузки с терминалов в газотранспортную систему Евросоюза просели до 322 миллионов кубометров, тогда как ранее они держались на уровне 347 миллионов.

Восстановление норвежского трубопроводного экспорта после профилактических ремонтов, который также достиг 322 миллионов кубометров 8 июня, не смогло переломить нервозность рынка. Трейдеры не рассчитывают на скорое возобновление поставок из Катара и ОАЭ, поскольку быстрого урегулирования иранского конфликта не предвидится.

Ситуацию усугубляет острая конкуренция с азиатскими покупателями. Цена газа для Северо-Западной Азии держится на уровне 666 долларов, что вынуждает поставщиков разворачивать грузы, предназначенные для ЕС, в сторону более премиального рынка.

Такая динамика привела к катастрофическому отставанию в заполнении подземных хранилищ. Разрыв с прошлогодними темпами достиг 9,3 миллиарда кубометров, хотя в конце отопительного сезона он составлял лишь 6,7 миллиарда. Сейчас в европейских ПХГ находится около 45,3 миллиарда кубометров.

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