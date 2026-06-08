Ушла в магазин и не вернулась: в Башкирии завершились поиски восьмилетней девочки

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 98 0

В поисках ребенка участвовали полицейские и волонтеры.

В Башкирии завершились поиски восьмилетней девочки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В Нефтекамске завершились поиски восьмилетней девочки

В Нефтекамске завершились поиски восьмилетней девочки, пропавшей накануне вечером. О результатах операции сообщили в местном подразделении МВД.

По предварительным данным, ребенок вышел из дома в магазин 7 июня, однако обратно так и не вернулся. После безуспешных попыток найти дочь самостоятельно родители обратились в правоохранительные органы.

На поиски школьницы были направлены сотрудники полиции и волонтеры. Розыскные мероприятия продолжались всю ночь и утро. Уже утром 8 июня стало известно, что девочку удалось обнаружить. Она жива.

Где именно находился ребенок во время поисков пока не сообщается. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что трехлетнюю девочку, пропавшую во время прогулки в поселке Дубна Тульской области, удалось найти живой. Малышка исчезла после того, как вышла из дома на улице Калинина покататься на беговеле. Спустя время родственники забили тревогу и начали самостоятельные поиски, однако вскоре к операции подключились волонтеры, сотрудники полиции, спасатели и следователи.

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