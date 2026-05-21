Пропавшую под Тулой трехлетнюю девочку нашли живой в лесу
Поиски малышки продолжались почти двое суток и уже заставили спасателей обследовать реку.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; СК РФ; 5-tv.ru
Трехлетнюю девочку, пропавшую во время прогулки в поселке Дубна Тульской области, удалось найти живой. Об этом РИА Новости сообщил глава районной администрации Кирилл Гузов.
По его словам, ребенка обнаружили в лесном массиве. После этого спасатели начали эвакуацию девочки. Других подробностей о ее состоянии пока не приводится.
Малышка исчезла после того, как вышла из дома на улице Калинина покататься на беговеле. Спустя время родственники забили тревогу и начали самостоятельные поиски, однако вскоре к операции подключились волонтеры, сотрудники полиции, спасатели и следователи.
Позже в региональном управлении СК сообщили о возбуждении уголовного дела. Ситуация вызвала серьезное беспокойство после того, как беговел девочки нашли в лесу возле реки в районе, который местные жители называют «Овечья губа».
Из-за опасений, что ребенок мог оказаться в воде, к месту направили водолазов. По словам жителей поселка, течение в этой зоне достаточно сильное. Одновременно поисковые группы продолжали обследовать лес и окрестности с помощью тепловизоров и кинологов.
При этом поисковики допускали, что девочка могла оставить беговел и уйти дальше пешком. Именно эта версия в итоге оказалась близка к реальности — ребенка нашли живым спустя почти двое суток поисков.
