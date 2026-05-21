Пропавшую под Тулой трехлетнюю девочку нашли живой в лесу

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 221 0

Поиски малышки продолжались почти двое суток и уже заставили спасателей обследовать реку.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; СК РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трехлетнюю девочку, пропавшую во время прогулки в поселке Дубна Тульской области, удалось найти живой. Об этом РИА Новости сообщил глава районной администрации Кирилл Гузов.

По его словам, ребенка обнаружили в лесном массиве. После этого спасатели начали эвакуацию девочки. Других подробностей о ее состоянии пока не приводится.

Малышка исчезла после того, как вышла из дома на улице Калинина покататься на беговеле. Спустя время родственники забили тревогу и начали самостоятельные поиски, однако вскоре к операции подключились волонтеры, сотрудники полиции, спасатели и следователи.

СК РФ

Позже в региональном управлении СК сообщили о возбуждении уголовного дела. Ситуация вызвала серьезное беспокойство после того, как беговел девочки нашли в лесу возле реки в районе, который местные жители называют «Овечья губа».

Из-за опасений, что ребенок мог оказаться в воде, к месту направили водолазов. По словам жителей поселка, течение в этой зоне достаточно сильное. Одновременно поисковые группы продолжали обследовать лес и окрестности с помощью тепловизоров и кинологов.

При этом поисковики допускали, что девочка могла оставить беговел и уйти дальше пешком. Именно эта версия в итоге оказалась близка к реальности — ребенка нашли живым спустя почти двое суток поисков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
70.95
-0.34 81.98
-0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:10
«Нищета, не обижайтесь»: пьяный мажор устроил массовое ДТП в Нижнем Новгороде
13:56
Предательство близких: мать Мэттью Перри поделилась воспоминаниями о смерти сына
13:48
«Максимально насыщенный и результативный»: Песков о визите Путина в Китай
13:34
«Сугубо личное»: актрисе Екатерина Волковой удалили опухоль
13:27
Выручка VK в первом квартале превысила 37 миллиардов рублей
13:21
«Ну, Анатолий»: певица Слава намекнула на примирение с изменявшем ей мужчиной

Сейчас читают

Украинские дроны вызвали настоящую панику в Литве
Будут сосредоточены на другом: ИИ поможет российским космонавтам на орбите
Космическая «отмена»: геомагнитный прогноз на 21 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео