«Пропал»: четыре дня в Москве искали сына режиссера Алисы Логутенко

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 188 0

На призыв о помощи откликнулись не только полиция, но и волонтеры, а также пользователи социальных сетей.

Сын Алисы Логутенко пропал

Фото: Instagram*/ rezisserna

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Четыре дня в Москве искали сына режиссера Алисы Логутенко

Сына режиссера Алисы Логутенко, 21-летнего Ивана, искали четверо суток. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказала сама постановщица.

Логутенко выставила фотографию наследника, на которо написала, что молодой человек пропал и о месте нахождения его ничего неизвестно. Также она обратилась за помощью к подписчикам, чтобы те распространили информацию.

Фото: Instagram*/ rezisserna

Кинематографист уточнила, что Иван пропал 17 июля в Москве. Парня искали четверо суток и, к счастью, нашли.

«Мы большими силами друзей, близких, родных, сплоченных команд, одна из которых „Лиза Алерт“, полицейских, следователей, в общем, Ваня найден. Он жив, здоров, с ним все хорошо. С ним уже поговорила моя мама», — отметила Логутенко.

Она уточнила, что для их семьи произошедшие события стали большим испытанием. Что именно случилось с молодым человеком, режиссер не уточнила.

Постановщица поблагодарила всех, кто так или иначе откликнулся на призыв о помощи. В том числе и тех, кто распространил ее публикацию в социальных сетях. Пост посмотрели более 300 тысяч человек. Это, по словам Логутенко, оказалось в том числе и сильной моральной поддержкой, которая не позволила опустить руки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге сутки искали пропавшую шестилетнюю девочку. Она играла во дворе многоэтажного дома с друзьями, но домой в этот день не вернулась.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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