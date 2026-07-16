Пытался скрыться: подросток на питбайке сбил полицейского в Казани

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Злоумышленники уже исполнилось 16 лет — возбуждено уголовное дело.

Подросток на питбайке сбил полицейского в Казани

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Подросток на питбайке сбил полицейского в Казани

В Казани возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который, по версии следствия, не выполнил требования сотрудников полиции и наехал на одного из них при попытке скрыться. Об этом Следственный комитет по Республике Татарстан сообщил в своем канале мессенджера МАКС.

Инцидент произошел утром на перекрестке улиц Айдарова и Давыдова. Подросток, управляя питбайком, выехал на дорогу, после чего сотрудники ГИБДД попытались его остановить.

По версии следствия, несовершеннолетний не подчинился законным требованиям полицейских и попытался скрыться, совершив наезд на одного из сотрудников. После этого подростка задержали.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Пострадавший сотрудник полиции был госпитализирован.

В настоящее время следователи проводят необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Всеволожске задержали 17-летнего подростка, который проник на территорию отдела полиции и поджег служебный автомобиль.

Подозреваемый перелез через забор, бросил в машину зажигательную смесь и скрылся. Возгорание удалось быстро потушить, пострадавших не было.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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