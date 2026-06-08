Российские грузовики заняли весь пьедестал на ралли «Такла-Макан»

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Золото и серебро — у команды «КАМАЗ-мастер».

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Из Китая вернулись триумфаторы двухнедельного ралли «Такла-Макан». Эту гонку по бездорожью называют «Дакаром Востока». Трасса пролегает по одной из самых больших пустынь мира, а температура в кабине порой достигает 60 градусов.

В итоге среди экипажей грузовиков весь пьедестал заняли россияне. Золото и серебро — у команды «КАМАЗ-мастер». Сегодня победители пришли в студию «Известий» и рассказали, как взаимовыручка помогла нашим пилотам прийти к финишу первыми.

«На пятом спецучастке мы буквально проехали десять километров и застряли в пустынной местности, в воде, в болоте. По краям была высокая трава, и мы, конечно, полностью провалились. Машина у нас застряла, сами мы не могли оттуда выехать. Алмаз нас оттуда дёрнул, и мы дальше продолжили движение», — рассказал пилот «КАМАЗ-мастер», победитель международного ралли «Такла-Макан» Богдан Каримов.

Добавим, что для команды из Татарстана это был первый крупный международный турнир за последние четыре года.

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