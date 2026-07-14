Эксперт назвал важную деталь при выборе электрокара с пробегом

Главный риск при покупке электрокара скрывается в состоянии аккумулятора

При покупке подержанного электрокара привычная логика дает сбой — обращать внимание в первую очередь нужно не на пробег. Изношенный аккумулятор превращает машину в финансовую ловушку. Об этом Life.ru рассказал эксперт Валерий Арутин.

«Именно батарея определяет остаточную стоимость автомобиля, удобство эксплуатации и основные финансовые риски. При выборе электромобиля с пробегом нужно в первую очередь смотреть не на цифры на одометре, а на состояние аккумулятора», — заявил специалист.

Ключевым показателем здоровья батареи является SOH (State of Health) — процент оставшейся емкости относительно заводской. Естественный износ составляет около 2–3% в год. Показатель от 90 до 100% говорит о почти новом агрегате, а цифры в районе 80–90% — норма для машины возрастом три-пять лет. А вот падение ниже 70% — это сигнал бедствия.

«Падение SOH ниже 70% — это уже серьезный повод задуматься о торге или даже отказаться от покупки. В перспективе замена батареи может стоить очень дорого», — предупредил Арутин.

Эксперт советует проверять аккумулятор не по заявленному запасу хода, а через считывание данных бортовой системы управления батареей с помощью OBD-сканера. Смотреть следует и на количество циклов зарядки, и на разброс напряжения между ячейками. Отдельно стоит уточнить условия гарантии, которая обычно действует около восьми лет или 150–160 тысяч километров пробега, и узнать, переходит ли она к новому владельцу.

Впрочем, даже изношенный аккумулятор — не всегда приговор. По словам Арутина, существуют процедуры балансировки ячеек, способные вернуть несколько процентов емкости, а иногда достаточно обновить программное обеспечение системы управления.

На фоне растущего спроса это знание особенно актуально. Интерес к электромобилям подскочил почти втрое с начала июня, а средняя цена подержанного электрокара уже достигла 3,86 миллиона рублей, прибавив 11,3%. Чаще всего покупатели интересуются Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Zeekr 001. При этом разница в состоянии батареи всего на 10–15% может сильно влиять на стоимость даже при одинаковом пробеге.

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