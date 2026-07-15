От двух лошадиных сил до современного авто: первому русскому автомобилю исполнилось 130 лет

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Уникальный экипаж мог перевозить двух человек, разгоняться до 20 километров в час и считался настоящей роскошью для своего времени.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru

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Первому русскому автомобилю исполнилось 130 лет

Российский автопром сегодня отмечает знаменательную дату. Ровно 130 лет назад на выставке в Нижнем Новгороде был представлен первый русский серийный экипаж с бензиновым мотором. Это стало точкой отсчета для всего, что сейчас называют русским автомобилем. Машина разгонялась до 20 километров в час, могла тормозить, поворачивать и перевозить двух пассажиров. Литровый двигатель имел всего две лошадиные силы, но очень нескромную стоимость.

«Стоимость автомобиля составляла полторы тысячи рублей. Не стоит думать, что он был доступен для каждого. Для сравнения — стоимость лошади тогда составляла 50 рублей, а средняя зарплата рабочего — 25 рублей», — рассказала экскурсовод Нижегородского государственного художественного музея Александра Быкова.

Тем не менее это был настоящий вызов от двух энтузиастов: морского офицера Евгения Яковлева и совладельца фабрики по выпуску карет Петра Фрезе. Первый отвечал за мотор и трансмиссию, а второй — за всю ходовую часть.

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