В Латвии заблокировали восемь российских сайтов

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 38 0

В список попали сайт книжного магазина и маркетплейс.

Почему в Латвии заблокировали восемь российских сайтов

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Национальный совет по электронным СМИ Латвии распорядился ограничить доступ сразу к восьми российским интернет-платформам, среди которых оказался и популярный маркетплейс. Об этом сообщает портал Delfi.

Под блокировку также попали онлайн-магазин книг, издательство, сервис для чтения и обсуждения литературы, а также волгоградский новостной сайт. Также в перечень включены два спортивных ресурса. В регуляторе пояснили, что на маркетплейсе, по их мнению, представлены товары с символикой, ассоциируемой с Россией и СССР.

По оценке латвийского ведомства, размещенные на перечисленных ресурсах материалы якобы формируют позитивный образ России и могут рассматриваться как потенциальная угроза национальной безопасности страны. Также в совете утверждают, что на этих сайтах публиковались сведения, связанные с развитием событий в рамках специальной военной операции на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что видеохостинг YouTube удалил каналы белорусских государственных СМИ под предлогом санкций. Речь идет об удалении каналов БелТА, ОНТ и СТВ. При этом Белорусское телеграфное агентство БелТА не находится под санкциями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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