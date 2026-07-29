Один в день: какой фрукт помогает защитить кишечник от воспалений

Гранат защищает кишечник от воспалений

Ученые установили, что гранат способен оказывать защитное действие на кишечник и снижать вероятность развития воспалительных заболеваний, в том числе колита. Как сообщает aif.ru, положительный эффект связан не только с самим фруктом, но и с особенностями его переработки в организме.

По данным исследования, ключевую роль играют содержащиеся в гранате эллагитанины. Под воздействием кишечной микрофлоры они превращаются в уролитин А — соединение, которое помогает уменьшить воспалительные процессы и поддерживает защитный барьер кишечника.

При этом ученые подчеркивают, что максимальную пользу приносит именно цельный фрукт, а не сок. Во время приготовления сока теряется значительная часть пищевых волокон, необходимых для нормальной работы желудочно-кишечного тракта, а содержание природных сахаров остается высоким.

Специалисты отмечают, что цельные фрукты обеспечивают организм не только витаминами и антиоксидантами, но и клетчаткой, которая поддерживает здоровую микрофлору кишечника и способствует более медленному усвоению сахаров. Поэтому при отсутствии медицинских противопоказаний предпочтение рекомендуется отдавать свежим плодам, а фруктовые соки употреблять умеренно.

Однако эксперты добавляют, что не стоит считать гранат абсолютной панацеей.

«Следует учитывать: употребление продуктов, содержащих эллагитаннины, не гарантирует преобразование их в уролитин А. Это индивидуальная особенность организма человека и зависит от состава и активности его кишечной микробиоты», — отметила в разговоре с журналистами врач эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Мария Брижан.

Кроме того, выбирая меры профилактики здоровья, нужно обязательно консультироваться с врачом, даже если речь идет о природных компонентах.

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