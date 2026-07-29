«Должна быть драка»: Рыбин раскрыл детали прошедшей свадьбы сына

Певец Рыбин рассказал о прошедшей свадьбе сына

Певец Виктор Рыбин поделился подробностями свадьбы своего сына Василия, которая состоялась по русским традициям. Артист рассказал порталу Газета.ру, что празднование продолжалось два дня и прошло в теплой семейной атмосфере.

Единственной неожиданностью стала непогода: во время церемонии регистрации начался сильный дождь, из-за которого гости промокли.

По словам музыканта, несмотря на капризы погоды, праздник удался. После церемонии гости смогли согреться, а затем продолжили отмечать событие песнями и танцами. Рыбин подчеркнул, что вопреки распространенному мнению о том, что свадьбы редко обходятся без конфликтов, торжество прошло спокойно.

«Никаких скандалов. Расхожее мнение, что на свадьбе обязательно должна быть драка, но это не про нас», — рассказал артист.

Рыбин также отметил, что не вмешивался в организацию торжества и не готовил молодоженам специальных сюрпризов, поскольку всеми приготовлениями занимались жених и невеста. По его словам, Василий и Валерия встречались более трех лет, прежде чем решили официально оформить отношения.

Для сына Виктора Рыбина этот брак стал вторым, а его избранница не связана с шоу-бизнесом и занимается танцами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Рыбин и Сенчукова переживают за сына.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.