«Должна быть драка»: Рыбин раскрыл детали прошедшей свадьбы сына

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 309 0

Музыкант признался, что торжество длилось два дня, а главным испытанием для гостей стал сильный ливень во время церемонии.

Как прошла свадьба сына Виктора Рыбина — подробности, фото

Фото: Instagram*/lers.xo_dance

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Певец Рыбин рассказал о прошедшей свадьбе сына

Певец Виктор Рыбин поделился подробностями свадьбы своего сына Василия, которая состоялась по русским традициям. Артист рассказал порталу Газета.ру, что празднование продолжалось два дня и прошло в теплой семейной атмосфере.

Единственной неожиданностью стала непогода: во время церемонии регистрации начался сильный дождь, из-за которого гости промокли.

По словам музыканта, несмотря на капризы погоды, праздник удался. После церемонии гости смогли согреться, а затем продолжили отмечать событие песнями и танцами. Рыбин подчеркнул, что вопреки распространенному мнению о том, что свадьбы редко обходятся без конфликтов, торжество прошло спокойно.

«Никаких скандалов. Расхожее мнение, что на свадьбе обязательно должна быть драка, но это не про нас», — рассказал артист.

Рыбин также отметил, что не вмешивался в организацию торжества и не готовил молодоженам специальных сюрпризов, поскольку всеми приготовлениями занимались жених и невеста. По его словам, Василий и Валерия встречались более трех лет, прежде чем решили официально оформить отношения.

Для сына Виктора Рыбина этот брак стал вторым, а его избранница не связана с шоу-бизнесом и занимается танцами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Рыбин и Сенчукова переживают за сына.

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