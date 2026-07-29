Гастроэнтеролог раскрыла главные причины частой диареи летом

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 1 598 0

Жаркая погода, изменение рациона и привычек во время отпуска могут значительно повысить риск нарушений пищеварения.

Почему летом часто возникает диарея — гастроэнтеролог

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гастроэнтеролог Мельникова: частая диарея летом возникает из-за испорченной еды

Летом число обращений к врачам с жалобами на диарею, запоры и другие нарушения работы желудочно-кишечного тракта традиционно увеличивается. Одной из основных причин этого гастроэнтеролог Евгения Мельникова в беседе с порталом Lenta.ru назвала ускоренную порчу продуктов в жаркую погоду.

По словам врача, даже кратковременное нарушение условий хранения пищи способно привести к пищевому отравлению.

Кроме того, летом многие меняют привычный режим питания во время отпуска: делают длительные перерывы между приемами пищи, переедают за шведским столом и употребляют больше жирных, жареных и острых блюд. Как отметила Мельникова, все это создает дополнительную нагрузку на желудок, желчный пузырь и поджелудочную железу.

Специалист также обратила внимание, что в теплое время года люди начинают чаще есть свежие овощи, фрукты, ягоды и зелень. Несмотря на пользу таких продуктов, резкое увеличение количества клетчатки в рационе может вызвать вздутие живота, повышенное газообразование и нарушения стула.

Еще одним фактором риска врач назвала недостаточное потребление жидкости. Из-за потери влаги с потом и отсутствия ее восполнения ухудшается работа кишечника и возрастает вероятность запоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 41 штат США охватила так называемая «взрывная диарея».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.36
0.66 90.21
0.58
Под тенью двух затмений: гороскоп для знаков зодиака на август 2026

Последние новости

19:30
Собянин: в Москве при раскопках нашли фрагменты древних музыкальных инструментов
19:22
В Подмосковье нашли тело пропавшей женщины в сумке посреди поля
19:16
Без детей: в России изменили бланки загранпаспортов
19:07
Верховный суд разрешил конфисковывать проданные автомобили за пьяное вождение
19:00
ВС России продвинулись в направлении Дружковской общины в ДНР
18:50
«В пух и прах»: Трамп заявил о готовности нанести удар по Ирану

Сейчас читают

Подосиновики, подберезовики, белые грибы в начале августа: как их правильно выбрать
Маленьким государствам выгоднее оставаться вне ЕС — спикер парламента Грузии
В Бангладеш живой угорь пробил отверстие в кишечнике рыбака
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео