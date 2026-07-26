В Санкт-Петербурге открыли бюст адмирала Павла Нахимова

Церемония приурочена к празднованию Дня Военно-Морского Флота России.
Фото: Telegram/smolnypress
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В сквере Главного Адмиралтейства Санкт-Петербурга 26 июля состоялось торжественное открытие бюста адмирала Павла Нахимова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
В мероприятии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и главнокомандующий Военно-Морским Флотом Александр Моисеев. Открытие памятника приурочили к празднованию Дня ВМФ.
«Адмиралтейство помнит многих великих флотоводцев. Здесь чувствуется связь поколений. Мы открыли бюст Павла Нахимова. Он здесь учился, начинал служить, а потом страна узнала его как великого флотоводца, защитника Севастополя», — отметил Беглов.
На церемонии присутствовали офицеры, ветераны флота, юнармейцы и личный состав роты почетного караула. Моисеев подчеркнул значимость Нахимова для истории России: «Своим ратным трудом он приумножил славу России как великой морской державы. Мы гордимся именами выдающихся флотоводцев, восхищаемся их силой духа, готовностью служить Родине».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 26 июл
- Путин отметил мужество и преданность моряков ВМФ России
- 26 июл
- Путин подчеркнул роль ВМФ в обеспечении национальной безопасности и СВО
- 26 июл
- От увлечения до масштабных реформ: как Петр I создавал военно-морской флот
- 26 июл
- «Продолжаете славные флотские традиции»: Белоусов поздравил военнослужащих с Днем ВМФ
- 26 июл
- Уважают и гордятся: Путин в День ВМФ рассказал об особом отношении к военным морякам в России
- 24 июл
- Поющие мосты, факелы и концерты: Петербург готовится ко Дню ВМФ
- 28 июл
- Морская столица России: как прошел День ВМФ в Петербурге
- 27 июл
- «Надо жить»: Путин вышел из автомобиля пообщаться с жителями Петербурга
- 27 июл
- Путин прибыл в Санкт-Петербург на День ВМФ
- 27 июл
- Песков назвал причину отмены главного парада ВМФ
73%
Нашли ошибку?