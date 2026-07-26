В Санкт-Петербурге открыли бюст адмирала Павла Нахимова

В сквере Главного Адмиралтейства Санкт-Петербурга 26 июля состоялось торжественное открытие бюста адмирала Павла Нахимова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

В мероприятии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и главнокомандующий Военно-Морским Флотом Александр Моисеев. Открытие памятника приурочили к празднованию Дня ВМФ.

«Адмиралтейство помнит многих великих флотоводцев. Здесь чувствуется связь поколений. Мы открыли бюст Павла Нахимова. Он здесь учился, начинал служить, а потом страна узнала его как великого флотоводца, защитника Севастополя», — отметил Беглов.

На церемонии присутствовали офицеры, ветераны флота, юнармейцы и личный состав роты почетного караула. Моисеев подчеркнул значимость Нахимова для истории России: «Своим ратным трудом он приумножил славу России как великой морской державы. Мы гордимся именами выдающихся флотоводцев, восхищаемся их силой духа, готовностью служить Родине».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.