Путин подчеркнул роль ВМФ в обеспечении национальной безопасности и СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 32 0

Президент России поздравил военнослужащих с Днем Военно-морского флота.

Видео: Путин поздравил военнослужащих с днем ВМФ

Фото: © РИА Новости/ Вячеслав Прокофьев

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Тема:
День ВМФ

Военно-морской флот России играет ключевую роль в решении задач специальной военной операции и остается важнейшим элементом обеспечения национальной безопасности. Об этом 26 июля заявил президент Владимир Путин.

«Военно-морской флот, в том числе морская пехота, играют важнейшую роль и в решении задач специальной военной операции. Мы собрались прежде всего, чтобы оценить текущее положение дел и перспективы развития флота как одного из ключевых элементов для обеспечения безопасности России», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что одной из долгосрочных задач ВМФ является сохранение глобального паритета на международной арене через системное совершенствование и развитие морской составляющей отечественной ядерной триады. Путин также поблагодарил моряков и командиров за службу по защите государственных рубежей и отметил, что масштабное технологическое переоснащение надводных и подводных сил обеспечивает надежную защиту национальных интересов России в мировом океане.

26 июля российский лидер обратился к военнослужащим по случаю Дня Военно-морского флота. Он напомнил о заслугах флота и всех, кто в разные годы создавал его славу, обеспечивая России статус великой морской державы.

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