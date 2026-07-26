Путин подчеркнул роль ВМФ в обеспечении национальной безопасности и СВО

Президент России поздравил военнослужащих с Днем Военно-морского флота.
Фото: © РИА Новости/ Вячеслав Прокофьев
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Военно-морской флот России играет ключевую роль в решении задач специальной военной операции и остается важнейшим элементом обеспечения национальной безопасности. Об этом 26 июля заявил президент Владимир Путин.
«Военно-морской флот, в том числе морская пехота, играют важнейшую роль и в решении задач специальной военной операции. Мы собрались прежде всего, чтобы оценить текущее положение дел и перспективы развития флота как одного из ключевых элементов для обеспечения безопасности России», — сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что одной из долгосрочных задач ВМФ является сохранение глобального паритета на международной арене через системное совершенствование и развитие морской составляющей отечественной ядерной триады. Путин также поблагодарил моряков и командиров за службу по защите государственных рубежей и отметил, что масштабное технологическое переоснащение надводных и подводных сил обеспечивает надежную защиту национальных интересов России в мировом океане.
26 июля российский лидер обратился к военнослужащим по случаю Дня Военно-морского флота. Он напомнил о заслугах флота и всех, кто в разные годы создавал его славу, обеспечивая России статус великой морской державы.
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