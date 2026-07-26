Путин подчеркнул роль ВМФ в обеспечении национальной безопасности и СВО

Военно-морской флот России играет ключевую роль в решении задач специальной военной операции и остается важнейшим элементом обеспечения национальной безопасности. Об этом 26 июля заявил президент Владимир Путин.

«Военно-морской флот, в том числе морская пехота, играют важнейшую роль и в решении задач специальной военной операции. Мы собрались прежде всего, чтобы оценить текущее положение дел и перспективы развития флота как одного из ключевых элементов для обеспечения безопасности России», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что одной из долгосрочных задач ВМФ является сохранение глобального паритета на международной арене через системное совершенствование и развитие морской составляющей отечественной ядерной триады. Путин также поблагодарил моряков и командиров за службу по защите государственных рубежей и отметил, что масштабное технологическое переоснащение надводных и подводных сил обеспечивает надежную защиту национальных интересов России в мировом океане.

26 июля российский лидер обратился к военнослужащим по случаю Дня Военно-морского флота. Он напомнил о заслугах флота и всех, кто в разные годы создавал его славу, обеспечивая России статус великой морской державы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.