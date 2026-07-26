В Ростовской области число пострадавших от урагана достигло 50 человек
Стихия повредила электросети и нарушила движение поездов.
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
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Количество пострадавших в результате урагана, обрушившегося на Ростовскую область, увеличилось до 50 человек. Об этом 26 июля сообщает источник 5-tv.ru. Среди пострадавших есть двое несовершеннолетних, зафиксирован один погибший.
12 человек, включая одного ребенка, госпитализированы, еще 38 получили помощь амбулаторно. Непогода также привела к отключению электроснабжения в как минимум 15 городах и районах региона, сообщал 25 июля глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Отключение тяговой подстанции вызвало задержку движения 27 пассажирских поездов.
В регионе зафиксировано более 100 происшествий, связанных со стихией. Последствия 26 из них уже устранены, еще 73 находятся на контроле. Водоснабжение восстановлено полностью, работы по восстановлению электросетей продолжаются.
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