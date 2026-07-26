В Ростовской области число пострадавших от урагана достигло 50 человек

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 21 0

Стихия повредила электросети и нарушила движение поездов.

Сколько человек пострадало от урагана в Ростовской области

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Количество пострадавших в результате урагана, обрушившегося на Ростовскую область, увеличилось до 50 человек. Об этом 26 июля сообщает источник 5-tv.ru. Среди пострадавших есть двое несовершеннолетних, зафиксирован один погибший.

12 человек, включая одного ребенка, госпитализированы, еще 38 получили помощь амбулаторно. Непогода также привела к отключению электроснабжения в как минимум 15 городах и районах региона, сообщал 25 июля глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Отключение тяговой подстанции вызвало задержку движения 27 пассажирских поездов.

В регионе зафиксировано более 100 происшествий, связанных со стихией. Последствия 26 из них уже устранены, еще 73 находятся на контроле. Водоснабжение восстановлено полностью, работы по восстановлению электросетей продолжаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Погода
25 июл
Из-за непогоды в 15 городах и районах Ростовской области нет света и воды
23 июл
Сломанное ураганом дерево убило туристку на реке Чусовая на Урале
22 июл
Деревья рухнули на дорогу: непогода обрушилась на Нижний Новгород
21 июл
Природное явление: москвичей предупредили о погодной аномалии в конце лета
21 июл
Тропические ливни затопили Башкирию, Пермский край и Урал
19 июл
Кипящие моря: Эль-Ниньо вызовет рекордное потепление на Земле в 2027 году
18 июл
Рухнувший строительный кран в Чили повредил пять домов
18 июл
Спасаются, как могут: Свердловская область оказалась во власти большой воды
18 июл
Летнее тепло возвращается: какая погода ждет Москву 18 июля
17 июл
Солнечные интервалы и свежий ветер: какая погода ждет Москву 17 июля
+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.03
-0.37 88.89
-0.55
Ретроградный Сатурн — 138 дней испытаний: что можно и нельзя делать знака...

Последние новости

16:55
Подарок с подвохом? Риелтор предупредила Долину о риске снова потерять жилье
16:40
Путин отметил мужество и преданность моряков ВМФ России
16:30
В Ростовской области число пострадавших от урагана достигло 50 человек
16:20
Путин подчеркнул роль ВМФ в обеспечении национальной безопасности и СВО
16:15
В Санкт-Петербурге открыли бюст адмирала Павла Нахимова
16:05
«Первый раз за многие годы»: этим летом Долина променяет сцену на море

Сейчас читают

Корабль «Союз МС-28» с международным экипажем успешно приземлился в Казахстане
Четыре мирных жителя погибли при ударе БПЛА по Горловке
ВС РФ поразили предприятие по сборке дронов в Киеве
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео