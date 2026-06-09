В поисках психолога: к какому специалисту точно не стоит обращаться

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 20 0

Популярность в соцсетях — еще не повод доверять тому или иному эксперту. И даже большой опыт и очевидные достижения не всегда гарантируют успех терапии.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Психолог Масолова рекомендовала избегать специалистов без высшего образования

Несмотря на то, что сейчас в сфере психологических услуг огромный выбор специалистов, найти подходящего достаточно непросто. Для начала стоит отсеять тех, к кому точно не стоит обращаться, считает психолог и гештальт-терапевт Елена Масолова. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru она назвала пять так называемых красных флагов. 

Первое правило: никому однозначно не подходит эксперт, не имеющий базового психологического образования. Даже если у него суперпопулярный блог и большая лояльная аудитория. Важно, чтобы обучение он прошел в признанном вузе, а не в онлайн-школе, которая, возможно, и была создана для того, чтобы выдавать сомнительные дипломы. Образование должно быть очным и оконченным, если специалист проходил переподготовку — не менее двух лет. Только такой психолог может принимать клиентов.

«Второе: мы не идем к психологу, который говорит, что ему не нужна личная терапия. Особенность нашей профессии — это прохождение личной терапии систематически. Потому что основной инструмент психолога — это не метод работы, а его личность. Если специалист не знаком с собой, то он не может помочь и другому», — подчеркнула Масолова.

Третье правило: лучше отказаться от услуг психолога, который не признает регулярную супервизию. Это когда более опытный коллега дает специалисту обратную связь и консультирует по его работе с клиентами. Это не рекомендация, а требование к хорошему представителю помогающей профессии — постоянная супервизия необходима вне зависимости от опыта работы.

«Я бы точно не советовала вам обращаться к психологу, у которого опыт работы небольшой, а цена высокая. Цена консультации растет вместе с опытом психолога. Нормально, если начинающий специалист, но ненормально, что у него цена при этом высокая, она должна быть соответствующей», — добавила эксперт.

Пятым красным флагом Масолова назвала плохое впечатление от первой консультации — сложно объяснимый, но важный фактор. Если на старте совместной работы вам не нравится, как с вами взаимодействует психолог, если интуиция подсказывает уходить, лучше это сделать. Речь идет не о внутреннем сопротивлении терапии, не в неудобных вопросах, а в отношении специалиста к клиенту.

«Может быть, специалист слишком много рассказывает о себе или приводит истории из жизни своих знакомых или клиентов. Короче говоря, что-то вам не нравится, и вы бы скорее бы ушли, даже если все предыдущие критерии вам подходят. При выборе психолога важно найти своего человека, тогда и помощь вы получите ту, которая больше всего вам подойдет», — заключила Масолова.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы для тех, кто сталкивается с профессиональным или эмоциональным выгоранием. Гонка за успехом может быть крайне разрушительной — нельзя позволить призрачным целям уничтожить себя.

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